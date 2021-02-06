Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki 6 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 618'i semptomatik olmak üzere 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 artarak 26 bin 685'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 143 gün önceki seviyeleri görüp bin 337'ye düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 618'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 685'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786'ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 143 GÜN ÖNCEKİ SEVİYELERE GERİLEDİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 89 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e, ağır hasta sayısı ise bin 337'e düştü. Ağır hasta sayısı tam 143 gün sonra yani 16 Eylül'de aynı seviyeleri görmüştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.