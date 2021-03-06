Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi

06.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:43

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 6 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere 11.770 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230'a yükseldi. Vefat sayısı 64 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 291oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 702s'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 64 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 769 bin 230'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 291 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 230 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 11 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 698'i semptomatik olmak üzere 11 bin 302 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi
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