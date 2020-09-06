Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 6 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 53 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 673'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1578 artarak 279 bin 806 oldu. Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta sayısının ve ağır hasta sayısının arttığı illeri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1578 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 53 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 673'e, toplam vaka sayısı ise 279 bin 806'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1013 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1013 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 251 bin 105'e yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

HASTA SAYISI VE AĞIR HASTA SAYISININ ARTTIĞI İLLER

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, hasta sayısının arttığı 5 ili paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.