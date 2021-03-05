Son Dakika: Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 5 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 698'i semptomatik olmak üzere 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460'a yükseldi. Vefat sayısı 62 kişi oldu. Öte yandan normalleştiğimiz günden beri vakalar 11 bin civarında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 698'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 62 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 901'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 757 bin 460'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 711 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 232 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 11 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 685'i semptomatik olmak üzere 11 bin 322 yeni vaka tespit edilmişti. Öte yandan normalleştiğimiz 2 Mart'tan bu yana vakalar 11 bin civarında seyrediyor.