Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 5 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 391 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 269 oldu. İyileşen hasta sayısı 24 bin 289 olurken toplam 279 bin 63 test yapıldı. Öte yandan vaka sayıları günler sonra 20 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 269 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 289 hasta taburcu olurken bugün 279 bin 63 test yapıldı.

BAKAN KOCA: ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS OLALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79.83 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 79.83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61.69 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 97 milyon 113 bin 297'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 38 MİLYON 288 BİN 329 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 49 milyon 551 bin 529 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 38 milyon 288 bin 329olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 922 bin 484 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 33 de yeni vaka tespit edilmişti.