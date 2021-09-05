Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 5 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 391 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 269 oldu. İyileşen hasta sayısı 24 bin 289 olurken toplam 279 bin 63 test yapıldı. Öte yandan vaka sayıları günler sonra 20 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 269 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 289 hasta taburcu olurken bugün 279 bin 63 test yapıldı.

BAKAN KOCA: ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS OLALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79.83 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 79.83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61.69 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 97 milyon 113 bin 297'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 38 MİLYON 288 BİN 329 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 49 milyon 551 bin 529 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 38 milyon 288 bin 329olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 922 bin 484 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 33 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Hamid Karzai Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ezgi Mola Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Marcao Salih Uçan Abdullah Avcı Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 20:18:01. #1.15#

title