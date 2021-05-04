Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. 4 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2483'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118'e yükseldi. Vefat sayısı 336 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 38 bin 218 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2483'ü semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 336 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 527'ye, toplam vaka sayısı ise4 milyon 929 bin 118'e yükseldi.
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