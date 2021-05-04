Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. 4 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2483'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118'e yükseldi. Vefat sayısı 336 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 38 bin 218 oldu.