Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 228 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tedavisi tamamlanan 34 bin 743 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 832 test yapıldı.

BAKAN KOCA: BU ORANIN YÜZDE 70'İN ÜZERİNE ÇIKARILMASI GEREKLİDİR

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gereklidir." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,96 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,50 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,96 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 8 bin 424'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 7 BİN 760 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 549 bin 947 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 7 bin 760 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 296 bin 405 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNE ÇIKMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 246 kişi hayatını kaybederken 29 bin 764 de yeni vaka tespit edilmişti.

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