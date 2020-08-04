Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları günler sonra binin üzerine çıktı. 4 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 18 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 765'e yükseldi. 1083 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 234 bin 934'e yükseldi. Bakan Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi" dedi.

04.08.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 4 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1083 yeni hasta sayısıyla günler sonra vakalar binin üzerine çıktı. Vefat sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 765'e, toplam vaka sayısı ise 234 bin 934'e yükseldi. Bakan Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 218 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 994 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 934, ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi.

"TEDBİRDE BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (10)
N Z BURHAN: Maske takmayana mesafeye uymayana yazıklar olsun
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HÜSEYİN: Ayasofya. Corona bulaştırma partisi meyvelerini veriyor. 24 Temmuz öncesinden beridir söylüyorum. 350 bin kişi fazladan olacak
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MARDİN Lİ: RABBİM ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ KAZADAN BELADAN MUSİBETTEN DOĞAL AFETLER DEN KORUSUN RABBİM BİZLERE YARDIM ET
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