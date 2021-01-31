Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 31 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 641'i semptomatik olmak üzere 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463'e yükseldi. Vefat sayısı 128 artarak 25 bin 993'e çıktı. Ağır hasta sayısı 100 gün önceki veriye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 641'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 128 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 993'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 477 bin 463'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 6 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422'ye, ağır hasta sayısı ise bin 634'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.