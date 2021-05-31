Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 31 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 596'sı semptomatik olmak üzere 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404'e yükseldi. Vefat sayısı 122 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 582 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 596'sı semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 122 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 527'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 249 bin 404'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 582 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 339 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

DÜN VAKA SAYILARI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybederken, 582'si semptomatik olmak üzere 6 bin 933 yeni vaka tespit edilmişti.