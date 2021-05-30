Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 30 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 582'si semptomatik olmak üzere 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911'e yükseldi. Vefat sayısı 134 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 10 bin 763 oldu. Son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs hasta sayıları yeniden 98 gün önceki seviyelere indi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 582'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 134 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 405'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 242 bin 911'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 763 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 390 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

YENİDEN 98 ÖNCEKİ SEVİYEYE GELDİ

Koronavirüs hasta sayılarının artmaya başladığı Türkiye'de 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar uygulanan tam kapanma sonuç vermiş ve hasta sayıları hızlı şekilde düşüşe geçmişti. 30 Mayıs itibariyle açıklanan veriler de virüsle mücadelede olumlu seyri gözler önüne serdi. Son gelen verilerde, hasta sayılarının yeniden 98 gün önceki rakamlara gerilediği görüldü.

Türkiye'de 21 Şubat'ta açıklanan korona virüs verilerinde hasta sayısı 6 bin 546 olurken, vefat sayısı da 77 olarak kayıtlara geçmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYILARI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 605'i semptomatik olmak üzere 7 bin 656 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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