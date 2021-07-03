Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek geçen yıl Kasım ayı rakamlarına geriledi. 3 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 478'i semptomatik olmak üzere 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi. Vefat sayısı 45 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 913 oldu. Korona tablosunda bu seviye son olarak 19 Kasım 2020 günü 4 bin 542 vaka ile verilere yansımıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 478'i semptomatik olmak üzere toplam 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 874'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 913 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e yükselirken, ağır hasta sayısı 702 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 461'i semptomatik olmak üzere 4 bin 891 yeni vaka tespit edilmişti.