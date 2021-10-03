Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları günler sonra 200 sınırının altına düştü. 3 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 351 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 oldu. İyileşen hasta sayısı 22 bin 4 olurken toplam 348 bin 462 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 22 bin 4 hasta taburcu olurken bugün 348 bin 462 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.06 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.54 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 38 bin 516 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 45 milyon 23 bin 309 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 481 bin 25 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 983 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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