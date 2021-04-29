Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 29 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2715'i semptomatik olmak üzere 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700'ü yükseldi. Vefat sayısı 339 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 43 bin 253 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2715'i semptomatik olmak üzere toplam 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 737'si, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 43 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 43 bin 253 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi. Toplam test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 40 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 341 kişi hayatını kaybederken, 2728'i semptomatik olmak üzere 40 bin 444 yeni vaka tespit edilmişti.