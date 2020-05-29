Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti. toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan test sayısına göre yeni vaka sayısının azaldığını söyledi.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
29.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:31

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 155 test yapıldı. Bu kapsamda bin 141 Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, toplam entübe hasta sayısı 324, toplam iyileşen hasta sayısı 125 bin 963 oldu.

"TEST SAYISI ARTTI, YENİ VAKA SAYISI AZALDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her iksine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi

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