Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları korkutucu boyuta ulaştı. 28 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 291 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 76 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 197 olurken toplam 257 bin 474 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 76 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 197 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 257 bin 474'e yükseldi.

"VAKALAR SALGIN KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez! " ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 64.74'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 64.74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 40.53 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 25 MİLYON 155 BİN 040 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 40 milyon 185 bin 504 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 25 milyon 155 bin 040 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 418 bin 827 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 761 da yeni vaka tespit edilmişti.