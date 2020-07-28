Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 28 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 30 gün sonra 15 olarak gerçekleşti ve toplam vefat sayısı 5 bin 645'e yükseldi. 963 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 227 bin 982'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 28 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 47 bin 412 test yapıldı ve 963 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 630'a, toplam vaka sayısı ise 227 bin 19'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 211 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1092 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 211 bin 561'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 403, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 280 oldu.

VEFAT SAYISI, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vefat sayısının 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var."