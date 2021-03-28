Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 28 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1305'i semptomatik olmak üzere 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173'e yükseldi. Ağır hasta sayısı bin 968 olurken vefat sayısı, 153 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 17 bin 164 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1305'i semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 153 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 76'ya, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 208 bin 173'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 164 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 8777 bin 236'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 968 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 151 kişi hayatını kaybederken, 1281'i semptomatik olmak üzere 30 bin 21 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi

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Servet Uzun
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