Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 27 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 919 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 227 bin 19'a yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 630'a yükseldi. Öte yandan Bakan Koca, 10 ilimizdeki yoğun bakım hasta sayısına dikkat çekti.

27.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 27 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 45 bin 283 test yapıldı ve 919 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 630'a, toplam vaka sayısı ise 227 bin 19'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 210 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 982 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 210 bin 469'a yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 392, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 392 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi

YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (1)
2112: yakında iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçer bu gidişle. . .
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