Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi

27.01.2021 20:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:59

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 27 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 675'i semptomatik olmak üzere 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi. Vefat sayısı 132 artarak 25 bin 476'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 675'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 132 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 476'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 803 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e, ağır hasta sayısı ise bin 765'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (10)
CEMŞİT: 132 ailenin ocağına daha kıran girdi. Hem de artık bu illetin ilacı olduğu halde. AŞILAR NEREDE? Madem aşı yok, o zaman önlemler arttırılsın. İnsanlar şifası olmasına rağmen üçüncü dünya ülkeleri gibi bu virüsten dolayı ölmesinler.
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KİM: aslında Aşıları sadece coronaya yakalananları aşılamalılar sağlam insanlar aşılanmamalı ?
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İZZET: Otel sahipleri kimler acaba
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