Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. 25 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre koronavirüs vaka sayıları tam kapanmanın uygulandığı 9 Mayıs rakamlarını geçerek 16 bin 809 oldu. Vefat sayısının 63'e ulaştığı gün 5 bin 585 hasta iyileşti. Toplam 224 bin 198 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 585 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 224 bin 198'ye yükseldi.

KAPANMANIN UYGULANDIĞI 9 MAYIS'TAKİ VAKA SAYILARI GEÇİLDİ

Ülkemizde kapanma tedbirlerinin uygulandığı 9 Mayıs 2021 tarihinde 15 bin 191 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün yayınlanan tabloda ise yeni vaka sayısı, 16 bin 809 olarak belirlendi.

"VAKALARDAKİ ARTIŞ SALGINI KONTROL ETMEYİ ZORLAŞTIRIYOR"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 64'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 64 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 38.21 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 23 MİLYON 714 BİN 368 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 726 bin 15 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 23 milyon 714 bin 368 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 4 milyon 26 bin 403 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 14 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 230 de yeni vaka tespit edilmişti.