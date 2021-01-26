Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi

26.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:43

Son dakika: Ülkemizde 26 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik koronavirüs verilere göre; 681'i semptomatik olmak üzere 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350'ye yükseldi. Vefat sayısı 134 artarak 25 bin 344'e çıktı. Bakan Koca, vaka sayısının 7 bini geçmesini "Tedirgin edici" olarak niteledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 681'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 134 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 344'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 442 bin 350'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 108 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya, ağır hasta sayısı ise bin 791'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi

SON GÜNLERDE 5.000-7.000 ARASINDA SEYREDEN VAKA SAYILARI TEDİRGİN EDİCİ BOYUTTA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (1)
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