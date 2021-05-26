Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 26 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 681'i semptomatik olmak üzere 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123'e yükseldi. Vefat sayısı 166 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 12 bin 205 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 681'i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 166 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 787'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 212 bin 123'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 12 BİNİN ÜSTÜNDE

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 12 bin 205 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 561 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 9 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybederken, 693'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 375 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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