Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 34 hasta hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 1286 hasta ise taburcu edildi.

27.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:33

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 43 test yapıldı. Bu kapsamda bin 35 Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, toplam vaka sayısı 159 bin 797, toplam vefat sayısı 4 bin 431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 723, toplam entübe hasta sayısı 331, toplam iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu.

"DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, TEDBİRLERE EKSİKSİZ UYUMA BAĞLI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, Hep birlikte tedbir" ifadelerini kullandı.

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