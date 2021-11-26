Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 24 bin 2 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 2 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 201 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 341 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 229 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulu'muz sizin için her durumu titizlikle izliyor." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,03 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,50 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 987 bin 705'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 298 BİN 544 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 173 bin 117 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 298 bin 544 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 87 bin 569 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybederken 24 bin 467 de yeni vaka tespit edilmişti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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