Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 24 bin 2 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 26 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 2 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 222'den 201'e düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 341 olurken, toplam 361 bin 229 PCR testi yapıldı. Kritik uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulu'muz sizin için her durumu titizlikle izliyor." dedi
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 2 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 201 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 341 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 229 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulu'muz sizin için her durumu titizlikle izliyor." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,50 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 987 bin 705'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 173 bin 117 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 298 bin 544 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 87 bin 569 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybederken 24 bin 467 de yeni vaka tespit edilmişti.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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