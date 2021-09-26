Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 26 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 25 bin 861 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193'ten 228'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 875 olurken toplam 341 bin 221 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 228 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 875 hasta taburcu olurken bugün 341bin 221 test yapıldı.
BAKAN KOCA: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." ifadelerini kullandı.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021