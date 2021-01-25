Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. 25 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247'ye yükseldi. Vefat sayısı 137 artarak 25 bin 210'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 435 bin 247'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 682 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 314 bin 403'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193'e, ağır hasta sayısı ise bin 808'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.