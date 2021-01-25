Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi

25.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:16

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. 25 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247'ye yükseldi. Vefat sayısı 137 artarak 25 bin 210'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 435 bin 247'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 682 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 314 bin 403'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193'e, ağır hasta sayısı ise bin 808'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (13)
URFALI: korna saat 9 dan sonra ve hafta sonları hep dişarda
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GÖZLEM: Covid-19 salgını çıktı çıkalı günlük hasta sayısı minimum (en az) 2 Haziran 2020 tarihinde kayıtlara 786 olarak geçmiş. Bugünkü, günlük hasta sayısı kaç. ? 671 . . Artıyor diye atıp tutarken bu rakamlara da bakıyor musunuz. ?
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KIRMIZI: 8 metrekarelik minübüse 35 kişi binince korona bulaşmıyor ! Lokanta , cafe , kahvehane , sinema , tiyatro bulaşıyor öyle mi ? Lüks otel partilerinde bulaşmıyor ! Bir zatın cenazesine binlerce insan katılınca bulaşmıyor !
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