Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 25 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 477'si semptomatik olmak üzere 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi. Vefat sayısı 56 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 184 oldu. Öte yanda ağır hasta sayısı ise 309 gün önceki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 477'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 56 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 184 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 737 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi

AĞIR HASTA SAYISI 309 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

Koronavirüs tablosuna göre; bugünkü ağır hasta sayısı 737 ile tam 309 gün önceki seviyeye geriledi. Son olarak ağır hasta sayısında bu seviye 20 Ağustos 2020 tarihinde görülmüştü.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 498'i semptomatik olmak üzere 5 bin 703 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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