Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 19 bin 199 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 145 test yapıldı.

BAKAN KOCA: HEDEF 20 BİNİN ALTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" ifadelerini kullandı.

18 AĞUSTOS'TAN BU YANA BİR İLK

Koronavirüs vaka tablosunda dikkat çeken bir diğer detay ise vefat sayılarındaki düşme oldu. 18 Ağustos'ta 168 olan vefat sayısı, aradan geçen 38 günün ardından ilk defa 200'ün altına düşmüş oldu.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 69.98 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 69.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 43 MİLYON 439 BİN 793

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 390 bin 829 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 43 milyon 439 bin 793 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 112 bin 821 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 197 de yeni vaka tespit edilmişti.

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