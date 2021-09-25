Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 25 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 145 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 18 Ağustos'tan bu yana ilk kez 200'ün altına düşerek 193 oldu. İyileşen hasta sayısı 19 bin 199 olurken toplam 342 bin 145 test yapıldı. Tablo ile ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, "Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 19 bin 199 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 145 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs vaka tablosunda dikkat çeken bir diğer detay ise vefat sayılarındaki düşme oldu. 18 Ağustos'ta 168 olan vefat sayısı, aradan geçen 38 günün ardından ilk defa 200'ün altına düşmüş oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 69.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 390 bin 829 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 43 milyon 439 bin 793 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 112 bin 821 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 197 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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