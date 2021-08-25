Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 25 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 970 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 217 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 651 olurken toplam 296 bin 711 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 16 bin 651 hasta taburcu olurken bugün 296 bin 711 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi

"GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 75.64'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 75.64 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57.85 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 908 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 46 milyon 949 bin 549 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 908 bin 553 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 54 bin 516 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 230 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 191 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 191 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 191 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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