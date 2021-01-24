Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi

24.01.2021 19:04 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:30

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 24 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 684'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605'e yükseldi. Vefat sayısı 140 artarak 25 bin 73'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 684'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 140 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 73'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 429 bin 605'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 860 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e, ağır hasta sayısı ise bin 905'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi
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