Son Dakika: Türkiye'de 24 Mart günü koronavirüs nedeniyle 146 kişi vefat etti, 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları 16 Aralık'tan sonra ilk kez bu kadar yüksek seviyeyi gördü. 24 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1142'si semptomatik olmak üzere 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282'ye yükseldi. Vefat sayısı 146 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 17 bin 761 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1142'si semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 146 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 462'ye, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 91 bin 2822'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 761 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 720 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 25 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 1006'sı semptomatik olmak üzere 26 bin 182 yeni vaka tespit edilmişti.