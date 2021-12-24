Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları tam 135 gün önceki seviyeye geriledi. 24 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 18 bin 910 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168'den 133'e düştü. Vefatlar son olarak 11 Ağustos tarihinde 128 olarak kaydedilmişti. İyileşen hasta sayısı 20 bin 351 olurken toplam 356 bin 106 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 133 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 351 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 106 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,47 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,75 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 994 bin 715'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 777 bin 545 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 365 bin 908 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 16 milyon 713 bin 517 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken 18 bin 771 de yeni vaka tespit edilmişti.
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