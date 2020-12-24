Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları düne göre düştü. 24 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 218'i semptomatik olmak üzere 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 254 artarak 19 bin 115'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 218'i semptomatik olmak üzere toplam 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 254 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 115'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 100 bin 712'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 33 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 33 bin 985 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837'ye, ağır hasta sayısı ise 4805'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

"AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım" ifadelerini kullandı.