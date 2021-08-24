Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları arttı. 24 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 191 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 230 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 373 olurken toplam 293 bin 37 test yapıldı. Artan rakamlara dikkat çeken Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 230 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 373 hasta taburcu olurken bugün 293 bin 37 test yapıldı.

"VAKA SAYILARI AZALMADIKÇA KAYIPLARIMIZ AZALMIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım. " ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 75.16'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 75.16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57.47 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 672 BİN 814 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 46 milyon 649 bin 44 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 672 bin 814 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 929 bin 901 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 857 de yeni vaka tespit edilmişti.