Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre yükseldi. 21 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 11 bin 94 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 60 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 215 olurken toplam 219 bin 528 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 60 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 215 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 219 bin 528'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.26'YA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 35.54 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 22 MİLYON 57 BİN 550 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 266 bin 550 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 57bin 339 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 726 bin 315 kişiye aşı yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi

"VERİLEN EMEKLER HEPİMİZİN"

Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaştım yaptı. Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYILARI 9 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 586 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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