Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; 913 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 223 bin 315'e yükseldi. 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 563'e yükseldi. Bakan Koca, son 3 günde vakaların arttığı 7 ile dikkat çekti.

23.07.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:10

Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilde artan vakalara dikkat çekti. Bakan Koca, "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" dedi.

TOPLAM VAKA SAYISI 223 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 23 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 343 test yapıldı ve 913 yeni vaka tespit edildi. 18 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 563'e, toplam vaka sayısı ise 223 bin 315'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 206 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1151 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 206 bin 365'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 378, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 251 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi

SON 3 GÜNDE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
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