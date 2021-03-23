Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 23 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1006'sı semptomatik olmak üzere 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520'ye yükseldi. Vefat sayısı 138 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 201 oldu. Tablonun açıklanmasının ardından Bakan Koca, uyarıda bulunup, "Geri dönüş yolumuz tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1006'sı semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 138 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 316'ya, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 61 bin 520'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 201 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 710 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 22 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 981'i semptomatik olmak üzere 22 bin 216 yeni vaka tespit edilmişti.

BAKAN KOCA'DAN UYARI GELDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DİKKAT ETMELİYİZ. Bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir" ifadelerini kullandı.