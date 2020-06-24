Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar artmaya devam ediyor. 24 Haziran'da açıklanan verilere göre; 53.486 test yapılırken 1492 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 191.657ye ulaştı. 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5025'e yükseldi.

24.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. 24 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 53 bin 486 test yapıldı ve 1492 yeni vaka tespit edildi. 24 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 25'e, toplam vaka sayısı ise 191 bin 657'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 164 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 386 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234'e yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 356, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 914 oldu.

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"ARTIŞIN SEBEBİ TEDBİRLERİN ESNETİLMESİ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

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