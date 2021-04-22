Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 22 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 128'i semptomatik olmak üzere 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382'ye yükseldi. Vefat sayısı 354 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 65 bin 593 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3128'i semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 354 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 329'a, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 65 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 65 bin 593 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 463 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi

VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 362 kişi hayatını kaybederken, 2932'si semptomatik olmak üzere 61 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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