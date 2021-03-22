Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi

22.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:13

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 22 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 981'i semptomatik olmak üzere 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338'e yükseldi. Vefat sayısı 117 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 494 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 981'i semptomatik olmak üzere toplam 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 178'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 35 bin 338'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 644 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 102 kişi hayatını kaybederken, 965'i semptomatik olmak üzere 20 bin 428 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
ÖMER TURAN: milleti evde tutmaktan başka çare yok. yarın daha kötü olacak. devlet aklı şimdiden tedbiri alsın. yarın öbürgün başa çıkılamaz hale gelecek.
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VATANDAŞ: Bu sizin eseriniz. .
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