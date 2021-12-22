Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 179 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 816hasta taburcu olurken bugün 352 bin 438 test yapıldı.

"ARTIK KENDİ AŞIMIZ, KENDİ GÜCÜMÜZ VAR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,62 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,40 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,62 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 126 milyon 565 bin 703'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 282 BİN 294 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 731 bin 257 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 282 bin 294 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 15 milyon 828 bin 350 kişiye aşı yapıldı.

İSTANBUL ARTIK MAVİ

Türkiye'de aşılama seferberliği tüm hızıyla sürerken yüzde 75 aşılama oranına ulaşan İstanbul ve Düzce, mavi kategoriye yükseldi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken 19 bin 859 de yeni vaka tespit edilmişti.

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