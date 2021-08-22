Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 22 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 622 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 206 oldu. İyileşen hasta sayısı 13 bin 263 olurken toplam 265 bin 196 test yapıldı. Bakan Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 13 bin 263 hasta taburcu olurken bugün 265 bin 196 test yapıldı.

BAKAN KOCA: BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" ifadelerini kullandı.