Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi

21.01.2021 19:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:07

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 21 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 743'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. Vefat sayısı 153 artarak 24 bin 640'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 743'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 153 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 640'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 113 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a, ağır hasta sayısı ise 2 bin 74'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi
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