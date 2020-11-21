Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bugün en yüksek günlük hasta sayısı görüldü. 21 Kasım günü hasta sayısı 5532 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 440 bin 805'e ulaştı. 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 219'a çıktı. Günlük hasta sayısı, 11 Nisan'da görülen 5138 vakayı geçerek rekor kırdı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5532 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 135 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 219, toplam hasta sayısı ise 440 bin 805'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3233 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3233 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101, ağır hasta sayısı ise 4121 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

GÜNLÜK HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün, koronavirüsünün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Daha önce en yüksek hasta sayısı 11 Nisan'da 5138 olup rekor kırmıştı.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin" ifadelerini kullandı.