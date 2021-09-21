Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarak son dönemlerdeki en yüksek seviyeye ulaştı. 21 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 338 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 231'ten 260'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 23 bin 361 olurken toplam 354 bin 854 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 260 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 361 hasta taburcu olurken bugün 3354 bin 854 test yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.32 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 68.53 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 956 bin 452 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 536 bin 503 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 930 bin 890 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 688 de yeni vaka tespit edilmişti.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021