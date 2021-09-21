Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 260 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 361 hasta taburcu olurken bugün 3354 bin 854 test yapıldı.

BAKAN KOCA: KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85.32 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.32 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 68.53 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 42 MİLYON 536 BİN 503 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 956 bin 452 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 536 bin 503 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 930 bin 890 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİN GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 688 de yeni vaka tespit edilmişti.

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