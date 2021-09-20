Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 949 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 435 test yapıldı.

BAKAN KOCA: İLK DOZ AŞIDA ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Günlük KOVİD-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85.10 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.10 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 68.13 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 42 MİLYON 286 BİN 431 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 824 bin 748 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 286 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 874 bin 693 kişiye aşı yapıldı.

İKİ DOZ AŞILAMADA SADECE 7 İL MAVİ KATEGORİDE

Aşılama haritasına göre; iki doz aşılamada yüzde 75 sınırını geçen yani mavi kategoriye giren il sayısı 7 oldu. Bunlar iller; Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Amasya ve Ordu olarak sıralandı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 26 BİN GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 213kişi hayatını kaybederken, 26 bin 398 de yeni vaka tespit edilmişti.

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