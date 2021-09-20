Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 20 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 213'ten 231'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olurken toplam 346 bin 435 test yapıldı. Aşılama haritasında ise bugünden itibaren il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşıldı. Buna göre; sadece 7 il mavi kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 949 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 435 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Günlük KOVİD-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.10 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 68.13 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 824 bin 748 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 286 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 874 bin 693 kişiye aşı yapıldı.

Aşılama haritasına göre; iki doz aşılamada yüzde 75 sınırını geçen yani mavi kategoriye giren il sayısı 7 oldu. Bunlar iller; Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Amasya ve Ordu olarak sıralandı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 213kişi hayatını kaybederken, 26 bin 398 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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