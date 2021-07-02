Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 5 bin hedefinin altına düştü. 2 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 461'i semptomatik olmak üzere 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831'e yükseldi. Vefat sayısı 55 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 352 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 461'i semptomatik olmak üzere toplam 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 55 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 829'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 435 bin 831'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 352 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e yükselirken, ağır hasta sayısı 697 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybederken, 462'si semptomatik olmak üzere 5 bin 288 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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