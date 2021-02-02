Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi

02.02.2021 19:08 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:20

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 2 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 630'u semptomatik olmak üzere 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977'ye yükseldi. Vefat sayısı 120 artarak 26 bin 237'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 630'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 120 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 237'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 492 bin 977'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 639 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e, ağır hasta sayısı ise bin 592'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi
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