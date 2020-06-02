Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, 789 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 974 kişi ise taburcu oldu.

02.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 32 bin 325 test yapıldı ve 786 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 22 hasta hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 585'e, toplam vaka sayısı ise 165 bin 555'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 130 BİNE YAKLAŞTI

2 Haziran verilerine göre, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 974 kişi daha taburcu edildi. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 129 bin 921'e yükseldi. Entübe hasta sayısı 271'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 633'e düştü.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü

BAKAN KOCA, KORONAVİRÜS TABLOSUNU DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vatandaşlara önemli mesajlar verdi. Bakan Koca, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü

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